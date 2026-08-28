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28.08.2026 06:37:00
Elekta A B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Elekta A B hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.69 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.02 Prozent zurück. Hier wurden 3.54 Milliarden SEK gegenüber 3.65 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.553 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 3.62 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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