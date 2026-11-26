Elekta A B äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.13 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.600 SEK je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.36 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Elekta A B einen Umsatz von 4.07 Milliarden SEK eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.939 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4.23 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch