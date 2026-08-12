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12.08.2026 06:37:00
Elegant Marbles Grani Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Elegant Marbles Grani Industries hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.24 INR. Im Vorjahresviertel hatte Elegant Marbles Grani Industries 2.82 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.26 Prozent auf 68.4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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