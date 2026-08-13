Electrovaya: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Electrovaya lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Electrovaya hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electrovaya im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 23.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch