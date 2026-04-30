electrovac-Aktie enttäuscht am IPO-Tag: Erstkurs unter Ausgabepreis - Auch RENK, TKMS und Rheinmetall im Blick

• electrovac-Aktie: Erstnotiz an der Börse Frankfurt• IPO enttäuscht den Markt• Ausbau der weltweiten Kapazitäten im Blick

electrovac feiert Börsendebüt

Am heutigen Morgen war es so weit: Die Aktien der electrovac AG wurden erstmals im Prime Standard gehandelt. Der Erstkurs wurde bei 7,50 Euro festgestellt. Damit liegt die Notierung unter dem zuvor festgelegten Ausgabepreis von 7,80 Euro.

Das Unternehmen aus Salzweg hatte die Preisspanne ursprünglich auf 7,80 Euro bis 10,20 Euro angesetzt, sich aber schliesslich für das untere Ende der Spanne entschieden. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf Basis des Ausgabepreises auf rund 125 Millionen Euro. Mit der Erstnotiz zeigt sich nun, wie nachhaltig der Appetit des Marktes auf neue Titel aus dem Bereich Aerospace & Defense ist.

Solide Nachfrage und strategische Weichenstellung

Trotz einer soliden Nachfrage während der Zeichnungsfrist verlief das Börsendebüt von electrovac verhaltener als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Das ursprünglich positive Momentum aus dem Bookbuilding-Prozess konnte am ersten Handelstag nicht unmittelbar in Kursgewinne übersetzt werden.

Finanzkreisen zufolge war das Orderbuch bereits vor Ablauf der Frist am 27. April vollständig gedeckt ("gecovered"). Besonders positiv wurde dabei die breite Basis aus institutionellen Investoren und einer Vielzahl von Privatanlegern gewertet, was eine gute Grundlage für die zukünftige Liquidität der Aktie bildet.

Mit dem Nettoerlös von rund 30 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung plant CEO Dieter Thumfart den massiven Ausbau der weltweiten Kapazitäten. Im Fokus stehen dabei Erweiterungen in Thailand, eine lokale Fertigung in China sowie der Aufbau eigener Produktionsstandorte in den USA. Diese globale Expansion soll die Position von electrovac als einer der führenden Zulieferer für kritische Komponenten - etwa für Airbag-Zünder oder Raketenabwehrsysteme - festigen.

electrovac vs. Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Mit dem Börsengang tritt electrovac in ein Marktumfeld ein, das im bisherigen Jahresverlauf massiv von Rüstungstiteln dominiert wurde. Während Schwergewichte wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS bereits von den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben profitierten, bietet electrovac Anlegern nun einen Einstieg bei einem spezialisierten Zulieferer mit einer EBIT-Marge von zuletzt 12,2 Prozent.

Für langfristig orientierte Investoren könnte zudem die Dividendenpolitik interessant sein: Ab 2026 plant das Unternehmen, rund 20 Prozent des Konzernjahresüberschusses auszuschütten. Ob die electrovac-Aktie jedoch mit den Big-Playern des Sektors mithalten kann, werden die kommenden Handelstage und -wochen zeigen.

Evelyn Schmal, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch