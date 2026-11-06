Electrotherm (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electrotherm (India) hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15.67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electrotherm (India) ein Ergebnis je Aktie von -16.970 INR vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electrotherm (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.12 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 8.14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch