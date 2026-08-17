Electrotherm (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Electrotherm (India) gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 5.44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electrotherm (India) 21.78 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.51 Prozent auf 9.13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch