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10.08.2026 06:37:00
Electrosteel Castings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Electrosteel Castings hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.78 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.44 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electrosteel Castings in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15.58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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