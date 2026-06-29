Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Montagabend behauptet

Die Electronic Arts-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 205,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'745 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 205,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 204,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 205,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120'500 Electronic Arts-Aktien.

Bei einem Wert von 205,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 0,22 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,97 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,38 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2026 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,760 USD je Aktie ausschütten. Am 05.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Electronic Arts mit einem Umsatz von insgesamt 2.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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