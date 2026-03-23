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23.03.2026 20:27:13

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 201,06 USD.

Electronic Arts
158.04 CHF 0.04%
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 201,06 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'013 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Electronic Arts-Aktie bei 201,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 262'637 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.01.2026 bei 204,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 1,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (131,15 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,77 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,764 USD aus. Am 03.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte Electronic Arts einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent auf 1.92 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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