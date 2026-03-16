Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts macht am Montagabend Boden gut

Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 200,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'365 Punkten steht. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 200,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 199,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 202'225 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 01.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 204,87 USD. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 2,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 131,15 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,764 USD belaufen. Electronic Arts gewährte am 03.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.92 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,59 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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