Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 206,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'155 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 206,76 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 172'474 Stück.

Am 13.07.2026 markierte das Papier bei 206,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 0,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2025 auf bis zu 146,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,760 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 05.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1.88 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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