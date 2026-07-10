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10.07.2026 20:27:13

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Freitagabend kaum bewegt

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Freitagabend kaum bewegt

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Freitagabend ohne grosse Bewegung. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 206,42 USD.

Electronic Arts
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Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 206,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'289 Punkten tendiert. Bei 206,63 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Electronic Arts-Aktie bis auf 206,29 USD ein. Mit einem Wert von 206,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 88'321 Electronic Arts-Aktien.

Bei 206,63 USD erreichte der Titel am 10.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 146,97 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 40,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,760 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 05.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 2.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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