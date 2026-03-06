Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Freitagabend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Electronic Arts-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 198,55 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'501 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 197,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 683'184 Stück.

Am 01.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 204,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,18 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,15 USD ab. Mit einem Kursverlust von 33,95 Prozent würde die Electronic Arts-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,764 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.02.2026 lud Electronic Arts zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.92 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1.88 Mrd. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,60 USD im Jahr 2026 aus.

