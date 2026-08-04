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04.08.2026 20:27:13

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts tendiert am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts tendiert am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Im NASDAQ-Handel kam die Electronic Arts-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 209,94 USD.

Electronic Arts
182.22 EUR -0.14%
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Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 209,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'612 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 209,95 USD. Bei 209,88 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 209,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 660'537 Electronic Arts-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 209,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 156,91 USD fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 33,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,760 USD. Am 05.05.2026 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,81 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.67 Mrd. USD umgesetzt.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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