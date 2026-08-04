Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 209,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'323 Punkten notiert. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 209,92 USD aus. Das Tagestief markierte die Electronic Arts-Aktie bei 209,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 302'870 Electronic Arts-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (209,97 USD) erklomm das Papier am 03.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 156,91 USD. Mit einem Kursverlust von 25,25 Prozent würde die Electronic Arts-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,760 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 05.05.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,30 Prozent auf 2.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,76 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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