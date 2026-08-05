Electronic Arts: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Electronic Arts stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1.56 USD. Im letzten Jahr hatte Electronic Arts einen Gewinn von 0.790 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.00 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.67 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 0.824 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1.48 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch