Electronic Arts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Electronic Arts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 157.00 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 64.82 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2’822.08 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1’916.07 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch