Electromedical Technologies lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Electromedical Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch