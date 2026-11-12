Electromed informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electromed hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.250 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electromed im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch