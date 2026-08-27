Electromed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Electromed hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Electromed mit einem Umsatz von insgesamt 19.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.67 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 1.30 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electromed 0.850 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Electromed im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73.78 Millionen USD. Im Vorjahr waren 64.00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch