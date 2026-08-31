Electromagnetica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electromagnetica hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Electromagnetica 6.6 Millionen RON umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.2 Millionen RON umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch