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31.08.2026 06:37:00
Electromagnetica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Electromagnetica hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat Electromagnetica 6.6 Millionen RON umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.2 Millionen RON umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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