Electrolux Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electrolux Registered B liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electrolux Registered B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.46 SEK gegenüber 0.390 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.32 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.92 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch