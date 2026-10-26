Electrolux Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Electrolux Registered A hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.46 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.390 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 33.92 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered A 32.32 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch