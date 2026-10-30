Electrolux Professional Registeres B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Electrolux Professional Registeres B hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.74 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Professional Registeres B 0.140 SEK je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.95 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Professional Registeres B 2.82 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0.763 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2.90 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.ch