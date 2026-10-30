Electrolux Professional Registeres A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Electrolux Professional Registeres A liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electrolux Professional Registeres A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.74 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.65 Prozent auf 2.95 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch