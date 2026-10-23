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23.10.2026 07:44:04
Electrolux Posts Loss In Q3; Organic Sales Growth At 3.5%
(RTTNews) - Electrolux (0GQ1.L, 0MDT.L, ELUXb.ST) reported a third quarter loss of 340 million Swedish kronor compared to profit of 192 million kronor, prior year. Basic loss per share was 0.46 kronor compared to profit of 0.39 kronor. Operating income declined to 607 million kronor from 890 million kronor, last year. Operating income excluding non-recurring items was 912 million kronor compared to 890 million kronor.
Third quarter net sales increased to 33.92 billion kronor from 32.32 billion kronor, a year ago, with organic sales growth of 3.5%.
At last close on Nasdaq Stockholm, Electrolux shares were trading at 25.97 kronor.
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