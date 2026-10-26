Electrolux (B) (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Electrolux (B) (spons ADRs) hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux (B) (spons ADRs) 0.080 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.49 Prozent auf 3.51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch