electroCore: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

electroCore hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch