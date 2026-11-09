ELECTRO ACO ALTONA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ELECTRO ACO ALTONA hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.26 BRL gegenüber 1.63 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 153.8 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 140.2 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch