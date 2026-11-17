Electricity Generating hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 261.5 Millionen USD – ein Plus von 54.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electricity Generating 169.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch