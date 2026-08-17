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17.08.2026 06:37:00
Electricity Generating stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Electricity Generating stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1.26 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.10 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.99 Prozent auf 9.00 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.89 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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