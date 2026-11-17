Electricity Generating hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11.39 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1.250 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.47 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.70 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch