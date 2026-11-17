Electricity Generating hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.39 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.250 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 58.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.70 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5.47 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.72 THB prognostiziert, während der Umsatz bei 9.05 Milliarden THB erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch