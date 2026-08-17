Electricity Generating: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Electricity Generating hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.26 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 4.10 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Electricity Generating im vergangenen Quartal 9.00 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electricity Generating 9.89 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch