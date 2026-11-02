Electric Power Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electric Power Development gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.99 USD, nach 0.410 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.54 Prozent auf 2.58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch