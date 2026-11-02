Electric Power Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electric Power Development liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electric Power Development die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 157.65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 61.14 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 411.18 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 321.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch