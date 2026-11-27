Electra liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electra die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.28 ILS. Im letzten Jahr hatte Electra einen Gewinn von 0.300 ILS je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 4.17 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electra 3.47 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch