Electra Gruppen AB hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.81 SEK. Im Vorjahresviertel waren -4.620 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.11 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch