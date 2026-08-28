Electra Gruppen AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Electra Gruppen AB veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.60 SEK, nach -1.810 SEK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electra Gruppen AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.07 Milliarden SEK im Vergleich zu 1.05 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch