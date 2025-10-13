Electra Battery Materials Aktie 118228983 / CA28474P2017
13.10.2025 21:21:18
Electra Battery Materials Stock Soars 323%
(RTTNews) - Electra Battery Materials Corporation (ELBM) shares skyrocketed 323.03 percent to $6.98, gaining $5.33 in Monday trading despite no apparent news driving the move. The sharp surge came on unusually heavy volume as traders piled into the stock.
The shares opened at $3.30 and have traded between $3.27 and $6.55 so far today, compared to a previous close of $1.65 on the Nasdaq. Trading volume reached 162.32 million shares, exceeding the average of 1.32 million.
Over the past 52 weeks, Electra Battery Materials has traded between $0.77 and $6.55.
