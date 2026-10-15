Elecon Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Elecon Engineering hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 4.29 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.91 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6.39 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.53 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch