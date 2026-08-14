ELECOM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ELECOM äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36.81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24.65 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 28.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch