ELECOM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ELECOM hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 31.46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ELECOM noch ein Gewinn pro Aktie von 31.45 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.17 Milliarden JPY – ein Plus von 23.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ELECOM 30.20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch