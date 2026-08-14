Eldeco Housing Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eldeco Housing Industries liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eldeco Housing Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 15.36 INR. Im letzten Jahr hatte Eldeco Housing Industries einen Gewinn von 3.19 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Eldeco Housing Industries im vergangenen Quartal 490.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eldeco Housing Industries 286.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch