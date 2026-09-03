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03.09.2026 06:37:00
Elcora Advanced Materials stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Elcora Advanced Materials stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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