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02.09.2026 06:37:00
Elco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Elco hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elco ein EPS von 1.12 ILS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.08 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.45 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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