Elbit Systems Aktie 559782 / IL0010811243
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06.04.2026 14:55:32
Elbit To Supply PULS Rocket Artillery Systems To Hellenic Armed Forces
(RTTNews) - Elbit Systems (ESLT) announced, further to its announcement from December 16, 2025, that as part of an agreement between the Israeli Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defense, it was awarded a contract worth approximately $750 million to supply Precise & Universal Launching System artillery rocket systems to the Hellenic Armed Forces. The contract will be performed over a period of 4 years.
Elbit will supply PULS launchers and a munition package which includes training rockets, operational precision guided rockets for various ranges and loitering munitions.
In pre-market trading on NasdaqGS, Elbit shares are up 2.7 percent to $913.00.
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