Elbit Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Elbit Systems stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Elbit Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10.68 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.63 ILS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.77 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.06 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch