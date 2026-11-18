Elbit Systems hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 11.17 ILS. Im letzten Jahr hatte Elbit Systems einen Gewinn von 9.41 ILS je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 6.80 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elbit Systems 6.46 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch